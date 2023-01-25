Van Aanholt'un yerine sol bek arayan Galatasaray, eski yıldızı Alex Telles'i gündemine aldı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan yönetime sürpriz talep! van Aanholt yerine...
Süper Lig'de liderlik loltuğunda oturan Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sol bek bölgesinde istediği performansı bir türlü göremeyen Okan Buruk, yönetime sürpriz bir isim verdi. Galatasaray eski yıldızı Alex Telles için nabız yoklamaya başladı. İşte haberin detayları.. | Galatasaray haberleri
Fotomaç'ın haberine göre Sevilla'da kiralık oynayan, bonservisi ise Manchester United'da olan 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması hedefleniyor.
Galatasaray yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.