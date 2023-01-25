Alex Telles, Galatasaray ile 1 kez Türkiye Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası ve 1 kez Türkiye Süper Kupası'nı kazandı. Porto ile ise 2 kez Portekiz Ligi, 1 kez Portekiz Süper Kupası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşadı.