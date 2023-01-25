Galatasaray liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - G.Saray Lisbon ve Tottenham arası transfer üçgeni! Denklemdeki isim...
Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Tottenham'ın Lisbon'dan Pedro Porro'yu istemesi üzerine Portekiz ekibi, sarı-kırmızılı takımdan Sacha Boey'u gündemine aldı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekip son olarak Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelmişti.
Cimbom, mücadeleden 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.