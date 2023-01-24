TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Ianis Hagi sürprizi! Girişimler başlıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu olan ve kariyerini Glasgow Rangers'ta sürdüren Ianis Hagi'yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki futbolcu için İskoçya ekibine resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2023- 11:21