Süper Lig'de ilk 20 hafta sonucunda liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Ianis Hagi sürprizi! Girişimler başlıyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu olan ve kariyerini Glasgow Rangers'ta sürdüren Ianis Hagi'yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki futbolcu için İskoçya ekibine resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Ligde 9 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları yoğunlaştı.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek mutlu sona ulaşmak isteyen Aslan, önceliği sol bek takviyesine vermişti.