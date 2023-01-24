TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Mauro Icardi şoku!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar, performansından memnun olduğu Arjantinli oyuncunun bonservisini alma peşindeydi. Ancak Cimbom, Fransız temsilcisi PSG'den şoke eden bir yanıt aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2023- 12:19