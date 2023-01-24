TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Mert Müldür bombası! Teklif edilecek bonservis...

Galatasaray eski gözdesi Mert Müldür için yeniden devreye girdi. Savunmanın birçok bölgesinde görev alan milli yıldız için ısrarcı olan sarı kırmızılılar, İtalyan ekibi Sassuolo'ya yapacağı teklifi de hazırladı. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2023- 10:23