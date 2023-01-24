TRANSFER HABERİ: Juan Mata'ya Süper Lig'den talip çıktı! Galatasaray'ın kararı...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Juan Mata ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda ilk 11 şansı çok düşük olan İspanyol futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. Süper Lig ekibinin, 34 yaşındaki orta saha için devreye girdiği kaydedildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2023- 10:08