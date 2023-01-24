Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da, ara transfer döneminde hareketlilik yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Juan Mata'ya Süper Lig'den talip çıktı! Galatasaray'ın kararı...
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Juan Mata ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda ilk 11 şansı çok düşük olan İspanyol futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. Süper Lig ekibinin, 34 yaşındaki orta saha için devreye girdiği kaydedildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
En yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde 4 puanla ilk sırada yer alan Cimbom'da, takımdan ayrılacak isimler büyük merak konusu olmuştu.
Konuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.