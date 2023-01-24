GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mauro Icardi harekatı başlıyor! PSG ile görüşme...

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda şampiyon olmak isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde Mauro Icardi'yi renklerine bağlamıştı. Arjantinli yıldız sarı-kırmızılılarda büyük fark yaratırken, skor yükünü de üstlendi. Cimbom kiralık olan yıldız oyuncunun tapusunu almak isterken, Paris Saint-Germain (PSG) ile görüşme yapacağı öğrenildi. İşte Cimbom'un bu transfer için gözden çıkardığı rakam... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2023- 06:40