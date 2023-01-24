FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Nef, Limoges ile karşı karşıya geldi. Mücadelede sarı kırmızılı ekip, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye bir gönderme yaptı.
Sinan Erdem'de oynanan mücadelede "Fener Ağlama" çalındı.
Öte yandan Galatasaraylı tribünler de Fenerbahçe aleyhine tezahüratta bulundu.
İki takım arasında son dönemde gerilim artarken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dursun Özbek'e birlikte canlı yayına çıkma çağrısında bulunmuştu. Öte yandan Dursun Özbek ise bu çağrıya, "Rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz" yanıtını verdi.