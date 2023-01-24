Galatasaray Nef'ten Limoges maçında Fenerbahçe'ye gönderme!

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Nef, Limoges ile karşı karşıya geldi. Mücadelede sarı kırmızılı ekip, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye bir gönderme yaptı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2023- 21:58