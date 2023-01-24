Spor Toto Süper Lig'de 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Galatasaray'da sıcak gelişme! Kerem Aktürkoğlu...
Son dakika Galatasaray haberleri: Ligde yakaladığı galibiyet serisiyle liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da sergilenen başarılı performansın mimarlarından biri de Kerem Aktürkoğlu olmuştu. Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Dünya Kupası sonrası liderliği Fenerbahçe'den devreden sarı-kırmızılılar, 21. haftada Giresunspor ile oynayacağı maçı da kazanarak serisini sürdürmek istiyor.
Cimbom'da Karadeniz ekibiyle yapılacak maçın hazırlıkları sürerken, ara transfer dönemi için de çalışmalar sürüyor.