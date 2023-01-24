Süper Lig'de zirve yarışını lider olarak sürdüren Galatasaray, şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.
Galatasaray'dan milli yıldıza kanca! Transferi bizzat bitirecek
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 12 Ocak'ta başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda futbol direktörü Cenk Ergün, kariyerini İspanya'da sürdüren milli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sezon başı yaptığı transferlerle transfer dönemine damga vuran Galatasaray, bu harekatın meyvesini şu an lider olarak geri topluyor.
Şampiyonluk için kenetlenen sarı kırmızılı takım, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle liderliği sağlama almak istiyor.