Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor...
Galatasaray'da forvet transferinde yeni hedef: Myron Boadu!
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekipte transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen Cimbom, Monaco'da forma giyen 22 yaşındaki Hollandalı golcü Myron Boadu'yu gündemine aldı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)
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