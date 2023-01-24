Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom yeni stoperini buldu! Rota Serie A
Galatasaray transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un talebi üzerine transfer çalışmalarına hız verdi. Aslan'ın bir stoper hamlesi yapması bekleniyor. Aranan futbolcu ise İtalya Serie A'da bulundu. İşte detaylar...
Süper Lig'de lider konumda bulunan sarı kırmızılılar, devre arasında birkaç hamle yaparak şampiyonluğa ulaşmayı planlıyor.
Cimbom stoper hattına bir takviye yapacak.