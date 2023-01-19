Galatasaray'da transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Transferde sürpriz! Galatasaray'dan Emre Can bombası
Galatasaray'da transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar iddialı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Cimbom'un Borussia Dortmund forması giyen Emre Can için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, ocak ayında iddialı hamlelerine devam edecek.
Aslan, ara transferde yapacağı takviyelerle şampiyonlukta daha da iddialı konuma gelmek istiyor.