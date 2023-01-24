Sabah'ta yer alan habere göre G.Saray cephesinde 22 yaşındaki futbolcu için "Fransa Milli Takımı'na seçilirse değerini katlar" görüşü hakim ve bu durumda Ndiaye'ye ait olan 16 milyon Euro'luk bonservis rekorunun kırılacağı düşünülüyor.