Antalya maçında galibiyet golünün ortasını yapan Sacha Boey, kendisini izlemeye gelen Fransa Milli Takımı gözlemcilerinden tam not aldı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey rekor kıracak! G.Saray'ın beklentisi...
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte takviye yapmak isteyen Cimbom'da, Sacha Boey bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmişti. G.Saray 22 yaşındaki sağ bekten rekor bir bonservis bekliyor. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Dünya Kupası için Kamerun'dan aldığı teklifi Fransa'yı düşünerek reddeden Boey'in hayalleri gerçeğe dönüşebilir.
2000 doğumlu sağ beke milli davet gelme ihtimali, sarı-kırmızılı kulüp içinde konuşuluyor.