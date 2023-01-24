GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'tan olumlu rapor! O isim takibe alındı

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, 20. hafta itibarıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark atarak liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılar devre arası transfer dönemi için harekete geçerken, Victor Nelsson'un olası ayrılığı için ince eleyip sık dokuyor. Teknik direktör Okan Buruk o futbolcu için olumlu rapor verirken, girişimler başladı. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2023- 06:40