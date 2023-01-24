Ara ransfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, fırsat transferi kollarken Omar Colley de listeye dahil oldu.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'tan olumlu rapor! O isim takibe alındı
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, 20. hafta itibarıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark atarak liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılar devre arası transfer dönemi için harekete geçerken, Victor Nelsson'un olası ayrılığı için ince eleyip sık dokuyor. Teknik direktör Okan Buruk o futbolcu için olumlu rapor verirken, girişimler başladı. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar birçok bölge için arayışlarını sürdürürken bu bölgelerden birinin de savunma olduğu öğrenildi.
Son dönemde Victor Nelsson'a gelen teklifler nedeniyle arayışlarına hız veren Galatasaray'ın, bu doğrultuda Sampdoria forması giyen Omar Colley ile ilgilendiği öne sürüldü.