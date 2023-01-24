Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde top kapma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Tedavisi tamamlanan Victor Nelsson idmanın tamamında takımla çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.



