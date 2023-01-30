TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Luka Jovic bombası!

Galatasaray'da ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların transfer gündemiyle ilgili olarak İtalya'dan bomba bir haber geldi. Cimbom'un, Fiorentina forması giyen Luka Jovic'i kadrosuna katmak istediği ifade edildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)