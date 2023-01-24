Galatasaray TFF'yi protesto etti!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmelerine temsilci göndermeyerek TFF'yi protesto etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 24.01.2023- 15:05
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimine temsilci göndermeyen Galatasaray, çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimini de protesto etti. Sarı-kırmızılı kulüp, bu kura çekimine de temsilci göndermedi.
Kısa bir süre "PFDK Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor." şeklinde açıklama yapan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in sezon sonuna kadar bu protestoyu sürdüreceği ve TFF'nin organizasyonlarına katılmayacağı öne sürüldü.
Bu arada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, daha önce TFF'nin kulüp başkanlarına yönelik düzenlediği VAR bilgilendirme toplantısına da katılmamıştı.