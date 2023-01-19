Sezon başında PSG'den İcardi'yi kiralayan G.Saray şimdi de Fransız kulübünün Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'in peşinde.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a PSG'den bir yıldız daha! Renato Sanchez...
Sezon başında Fransız devi PSG'den Mauro Icardi'yi kadrosuna katan Galatasaray, bir transfer için daha girişimlere başladı. Sarı kırmızılılar, Fransız temsilcisinin yıldızı Renato Sanchez için harekete geçti. İşte gündem yarayan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, PSG yetkililerine 25 yaşındaki futbolcunun transfer koşullarını sordu.
Yaşanan gelişmeler taraftarları da bir hayli heyecanlandırmış durumda.