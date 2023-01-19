TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a PSG'den bir yıldız daha! Renato Sanchez...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a PSG'den bir yıldız daha! Renato Sanchez...

Sezon başında Fransız devi PSG'den Mauro Icardi'yi kadrosuna katan Galatasaray, bir transfer için daha girişimlere başladı. Sarı kırmızılılar, Fransız temsilcisinin yıldızı Renato Sanchez için harekete geçti. İşte gündem yarayan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2023- 06:40