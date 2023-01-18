Galatasaray, Süper Lig'in 20'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, koşu çalışması ile geniş alanda pas oyununun ardından çift kale maçla sona erdi. Bu arada Mathias Ross ve Kazımcan Karataş idmanın bir bölümünde takımla, sonrasında atletik performans uzmanı eşliğinde bireysel çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.