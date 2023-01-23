Galatasaray Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'u konuk etti.
TRANSFER HABERİ: Erden Timur devreye girdi! Galatasaray'da David Fofana mesaisi
Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Cimbom, transferde gaza bastı. Seferovic ile yollarını ayırıp forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, David Fofana için girişimlerini hızlandırdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'u konuk etti.
Sarı kırmızılılar, Antalyaspor'u Icardi ve Floranus'un (KK) golleriyle 2-1 mağlup etti.
Galibiyet serisini 9 maça çıkartan Cimbom'da diğer yandan transfer çalışmaları da sürüyor.