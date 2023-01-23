TRANSFER HABERİ: Erden Timur devreye girdi! Galatasaray'da David Fofana mesaisi

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Cimbom, transferde gaza bastı. Seferovic ile yollarını ayırıp forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, David Fofana için girişimlerini hızlandırdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2023- 16:06