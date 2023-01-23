Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün 17 yaş altı takımında forma giyen Mertcan Ayhan, potansiyeli ve sergilediği performans ile adından söz ettirmeye başladı.
Fenerbahçe ve Galatasaray Mertcan Ayhan'ın peşinde! Avrupa kulüpleri de devrede
Ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, Schalke 04'ün 17 yaş altı takımında forma giyen Mertcan Ayhan'ı gündemine aldı. Genç oyuncuya Avrupa kulüplerinde de talip olduğu belirtildi. İşte detaylar...
Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün 17 yaş altı takımında forma giyen Mertcan Ayhan, potansiyeli ve sergilediği performans ile adından söz ettirmeye başladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ın kardeşi Mertcan Ayhan, Schalke 04'ün 17 yaş altı takımında futbol hayatını sürdürüyor.