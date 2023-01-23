Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesi savunmada kriz! Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson...
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılar savunmada bu sezon gösterdikleri uyumla dikkat çeken Abdülkerim ve Nelsson'da sıcak bir gelişme yaşandı. Abdülkerim Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla Giresunspor maçında cezalı duruma düşerken; sarı-kırmızılı ekibe bir kötü haber de Nelsson'dan geldi. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Süper Lig'de ve kupada 11 maçtır kazanan Cimbom, Antalyaspor maçıyla seriyi 12 maça çıkarttı.
Galatasaray, Akdeniz ekibini Icardi ve Floranus'un kendi kalesine attığı golle 2-1 mağlup etti.