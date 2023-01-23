Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesi savunmada kriz! Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson...

Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılar savunmada bu sezon gösterdikleri uyumla dikkat çeken Abdülkerim ve Nelsson'da sıcak bir gelişme yaşandı. Abdülkerim Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla Giresunspor maçında cezalı duruma düşerken; sarı-kırmızılı ekibe bir kötü haber de Nelsson'dan geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2023- 11:41