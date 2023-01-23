Galatasaray'a büyük beklentilerle gelen ancak hayal kırıklığı yaratan Haris Seferovic'in geleceği merak konusuydu.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Haris Seferovic'e kanca! O gelişmeyi duyurdu
Galatasaray'a büyük beklentilerle gelen ancak hayal kırıklığı yaratan Haris Seferovic'in geleceği merak konusuydu. İsviçreli futbolcuya İtalya'dan talip çıktığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Yıldız futbolcu son dönemde yedek kulübesine hapsoldu.
Teknik direktör Okan Buruk forvet hattında Gomis ve Icardi'ye süre veriyor.