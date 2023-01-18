Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası büyük övgü! "Gidişatı değiştirdi"
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Corendon Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu. Fotomaç Gazetesi yazarı Serkan Korkmaz da, bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Victor Nelsson ve Dries Mertens kaydetti.