Okan Buruk, Denizli ve Terim'i yakaladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir sezonda üst üste 9 galibiyet alan 3. teknik direktör oldu. Buruk, Mustafa Denizli ve Fatih Terim’in rekoruna ortak oldu.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2023- 10:08