Devre arası transfer döneminin başlamasının ardından Galatasaray, çalışmalarına hız verdi.
Sacha Boey'a teklif yağıyor! Galatasaray'ın transfer kararı...
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte takviye yapmak isteyen Cimbom'da, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Sacha Boey'a teklif yağıyor. Bu konuda teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda Galatasaray kararını verdi. | İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar ocak ayında kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk takım omurgasının bozulmasını istemezken, gelecek isimler kadar teklif gelen oyuncular konusunda ne karar verileceği de merak ediliyor.