2 DAVA İÇİN CAS'A GİDİLDİ

Bir oyuncunun 1 milyon 199 bin 500 Euro'luk, başka bir futbolcunun ise 2 milyon 820 bin 932.98 Euro'luk davasının FIFA tarafından haklı bulunduğu ve G.Saray'ın CAS'a gittiği belirtildi.