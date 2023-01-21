Younes Belhanda, 2017 yazında Galatasaray'a imza atmış ve sözleşmesinin son senesinde sarı-kırmızılılar tarafından mukavelesi feshedilmişti.
Younes Belhanda Galatasaray'ı şikayet etmişti! O davada flaş gelişme
Galatasaray'a 2017 yazında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan ve 2021'de sözleşmesi tek taraflı feshedildiği için sarı-kırmızılıları şikayet eden Younes Belhanda'nın davasında flaş bir gelişme yaşandı. Faslı yıldız ile Cimbom, ödenecek tutar konusunda anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
2021 yazında bir başka Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a imza atan Faslı yıldız, Cimbom'u alacakları gerekçesiyle şikayet etmişti.
Galatasaray ile Younes Belhanda alacaklar konusunda bir anlaşma yaptı.