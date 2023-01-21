Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuştu. Özbek, "Galatasaray'ın büyük taraftarı en büyük korkuları. Biz kaya gibi Türk futbolunda varız. Onların seviyesine inmeyeceğiz." dedi.

Kulüpler Birliği'nde sürekli görüşüyoruz diğer kulüplerle. Oradaki söylemlerle basına söyledikleri çok farklı. Onlar kendileri için adalet isteyebilirler ama biz herkes için adalet istiyoruz."

"Galatasaray'ın büyük taraftarı en büyük korkuları. Biz kaya gibi Türk futbolunda varız."

"Açıklamamızda, PFDK'nın adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu vurguladık ancak bazı kulüpler bunu üzerine alındı. Sportif AŞ başkan vekilime seviyesiz söylemlerini kınıyorum. Biz futbolda adalet isteyen bir kulübüz. Futbolu sahada oynamaya devam edeceğiz."