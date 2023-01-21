Galatasaray'da transfer çalışmaları bir hayli hareketli geçiyor.
Galatasaray'da orta saha transferinde 2 aday daha! İşte hedefteki isimler
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda kadroyu güçlendirmek adına çalışmalar sürüyor. Orta sahada Sergio Oliveira'yı rotasyonda destekleyecek bir isim arayışına giren Cimbom, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'ten sonra 2 ismi daha listesine ekledi. İşte Galatasaray'ın transfer radarına giren 2 orta saha... (GS spor haberi)
Sarı-Kırmızılılar orta sahaya takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor.
Aslan, Konyaspor ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Amir Hadziahmetovic için transfer çalışmalarını sürdürüyor.