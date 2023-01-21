Ünlü Romalı tarihçi Gaius Crispus, "Kalite mükemmel olan ile iş görebilir olanı birbirinden ayıran şeydir" demiş.
Flaş Galatasaray yorumu! "En büyük şampiyonluk adayı"
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı sona ererken Galatasaray topladığı 42 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark attı ve liderlik koltuğuna oturdu. Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin, ligi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın ligde ve kupada yakaladığı galibiyet serisi işte bu kalite farkından, elindeki üst kalite oyuncuların çokluğundan kaynaklanıyor.
Son örneği, Alanyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında, Mertens'in attığı golde yaşadık.