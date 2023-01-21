Her platformda Galatasaraylı olduğunu söyleyen, Fenerbahçe zaferi sonrasında kulübün paylaşımlarını İnstagram'da beğenen İlkay Gündoğan'ın yeni rotası merak ediliyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da İlkay Gündoğan sesleri! O hamlesi heyecanlandırdı
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da gözler kadro takviyesine çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip sezon sonu sözleşmesi Manchester City ile sona erecek olan İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak için çalışmalara şimdiden başladı. Barcelona'nın da devrede olduğu yıldız isim, yaptığı hamle ile Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusuna Barcelona da talip.
İki kulübün de şu aşamada İlkay'yı kapma ihtimalleri eşit görünüyor.