GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'da İlkay Gündoğan sesleri! O hamlesi heyecanlandırdı

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da gözler kadro takviyesine çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip sezon sonu sözleşmesi Manchester City ile sona erecek olan İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak için çalışmalara şimdiden başladı. Barcelona'nın da devrede olduğu yıldız isim, yaptığı hamle ile Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2023- 06:40