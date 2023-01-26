İmzalar atılıyor! Dünyaca ünlü golcü sezon sonu Galatasaray'a

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Aslan, flaş bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı kırmızılıların, dünyaca ünlü futbolcunun transferi için devreye girdiği ve sezon sonunda transfer bombasını patlatmak istediği kaydedildi. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2023- 10:03