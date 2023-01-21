Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Antalyaspor maçı öncesi konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Galatasaray takımının her zaman amacı, sahaya kazanmak için çıkmaktır. Sezon başından beri böyle çıkıyoruz sahaya. Aynı motivasyonumuz sürüyor. Maç öncesi görüntü böyle, inşallah karşılığını alırız. Özgüvenimiz var."

"Son zamanlarda performansı düşüşte olan bir rakibimiz var ama zor bir maç olacağını düşünüyorum."

"Psikolojik üstünlüğümüz var, bunu devam ettirmek istiyoruz."

"Sürpriz bir ceza var. İnanılmaz sayıda insan, bu atmosferden mahrum edildi. Yaklaşık 30 bin kişiyi futboldan mahrum etmek, insan haklarına aykırı. Hak eden ceza almalı ama herkes aynı kefeye koyulamaz. Bu Avrupa'da yok, ülkemize has bir ceza."

"Kazandıkça, motivasyon artar. Oyuncular birbirine yakınlaşır. Pozitif bir ortam var. Saha dışında olan birliktelik, saha içinde de olması gerekiyor. Kazanarak maçlara çıksak da, diğer maçlar hedefimiz oluyor. Hedefimiz bu maçı kazanmak."