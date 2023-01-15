Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda karşılaştığı Hatayspor'u 4-0 mağlup etti.
İşte Galatasaray'da başarının sırrı! "Önce arkadaş sonra hoca"
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda karşılaştığı Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisi yakalarken; teknik direktör Okan Buruk'un bu başarıda payı çok büyük. İşte son zamanlarda büyük bir çıkış yakalayan Galatasaray'da başarının sırrı ve Buruk'un payı... (GS spor haberi)
Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk tarihe geçti.
Buruk'tan önce Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Reiner Hollmann, sarı-kırmızılıların başında ligde 8 ve üzerinde üst üste galibiyet alan teknik direktörlerdi.