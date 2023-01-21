Süper Lig'in ilk devresinde fırtına gibi esen G.Saray en yakın rakibi F.Bahçe'ye 4 puan fark atmıştı. Çıktığı son 8 lig maçından da galip ayrılan sarıkırmızılılar bugün Antalyaspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılıların hedefi galibiyet serilerini sürdürmek. Cimbom'da bugün eksik yok. Cezalı oyuncusu bulunmayan Galatasaray'da sakat oyuncular Mathias Ross, Kazımcan Karataş ve Yusuf Demir de iyileşti. Mertens'in de cezası bitti. Fotomaç'ın haberine göre Okan Buruk uzun süre sonra tam kadroyu kullanabilecek.

KONSANTRASYON İSTEDİ

Cimbom'u başarıdan başarıya koşturan Okan Buruk, Antalyaspor karşılaşması öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Tam ciddiyet ve konsantrasyon isteyen genç çalıştırıcı öğrencilerine bol bol son vuruş çalıştırdı. Okan Buruk "Antalyaspor ligin iyi kadrolarından birine sahip. Önemli de bir teknik direktörleri var. Sahamızda kazanmamız gereken bir maç. Hata yapmamalıyız" ifadelerini kullandı. Futbolcular da kaptanlar Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis önderliğinde 3 puan sözü verdiler.

İŞTE GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, İcardi

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Soner, Ufuk, Doğukan, Nakajima, Adriano, Larsson

ASLAN ÜSTÜN

Galatasaray, Antalyaspor ile daha önce 53 defa karşı karşıya geldiler. Sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet elde etti. 7 defa kaybetti. 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Aslan 102, Akdeniz temsilcisi ise 47 gol kaydetti.

4 OYUNCU SINIRDA

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında. Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

ANTALYA AĞIR YARALI

Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan Antalyaspor, Türkiye Kupası'ndan da elendi. Galatasaray'a konuk olacak Akdeniz temsilcisinde Fernando ve Kudryashov cezalı, Fredy, Ghacha ve Haji Wright ise sakatlıkları nedeniyle bu hafta oynamayacak.