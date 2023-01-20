Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararlarına sert tepki gösterdi.
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten PFDK'ya sert tepki: Fenerbahçe formasıyla karar alıyor!
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek, PFDK'nın Galatasaray'a verdiği cezaya ilişkin sert ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar... (GS spor haberi)
Dursun Özbek, yaptığı açıklamada, PFDK'nin Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadıkları maçtan sonra aleyhlerine verdiği kararların hakkaniyetten uzak olduğunu savunarak, "PFDK sezon başından beri saçma sapan, adaletsiz, orantısız kararlar veriyor.
Bu son karar ne kadar art niyetli olduklarını net bir şekilde gösterdi.