Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'a Morutan piyangosu! Resmi teklif yapıldı
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'da sıcak bir gelişme yaşandı. Rumen basını, genç oyuncu için Galatasaray'a resmi teklif yapıldığını duyurdu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)
Devre arası transfer tahtasının açılmasıyla birlikte sarı kırmızılılar hareketli günler geçiyor.
2 kulvarda şampiyonluk isteyen Okan Buruk yönetimden transfer istedi.