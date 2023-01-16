Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde 17 Ocak Salı günü Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Galatasaray Türkiye Kupası'nda sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi lider tamamlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım rakibini devirip bir üst tura kalmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Alanyaspor maçı muhtemel 11'ini belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Kırbıyık Holding Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, A Spor'dan yayınlanacak.
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tek maç eleme usulüne göre yapılacak Alanyaspor mücadelesini kazanarak Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek istiyor.