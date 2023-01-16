10 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray'ın, 8'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 10 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti.