Galatasaray ile Domenec Torrent arasındaki dava ile ilgili gelişmeler sürüyor. Konu ile ilgili Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, A Spor'a konuştu. İşte o sözler.

Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlığo döneminde göreve getirilen Domenec Torrent'in sözleşmesi Dursun Özbek'in başkanlık seçimini kazanmasının ardından feshedimişti. İspanyol çalıştırıcı bunun ardından ekibiyle beraber haksız fesih iddiasıyla FIFA nezdinde sarı-kırmızılılara dava açmıştı.

Galatasaray'ın davayı kaybettiği iddia edilirken, Torrent ve ekibine 2 milyon 634 bin Euro tazminat ödeneceği öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili A Spor'a konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk "Torrent davası devam ediyor. Şu an kaybedilmiş bir dava yok. Bu dava birkaç yıl sürebilir." ifadelerini kullandı.