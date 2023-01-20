Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst'ın Manchester United'a teklif alır almaz arkasına bile bakmadan gitmesi Galatasaray yönetiminde paniğe neden oldu.
Galatasaray'da Icardi'den transfer açıklaması! "Barcelona'ya bile gitmem"
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılıların PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldız, Barcelona'dan bile teklif gelse gitmeyeceğini söyledi. İşte o açıklamalar... (GS spor haberi)
Son günlerde Suudi basını Mauro İcardi'yi Al-Nassr'a yazıyor.