Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Antalyaspor maçı 21 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.