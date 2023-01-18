TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Mauro Icardi harekatı! Yapılacak teklif belli oldu

Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisini almak için harekete geçti. Sarı kırmızılılarda Paris'e uçacak Erden Timur, PSG ile masaya oturacak. Aslan'ın, yıldız golcü için yapacağı teklif de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2023- 06:40