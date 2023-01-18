Galatasaray, sezon başında kiralanan Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Mauro Icardi harekatı! Yapılacak teklif belli oldu
Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisini almak için harekete geçti. Sarı kırmızılılarda Paris'e uçacak Erden Timur, PSG ile masaya oturacak. Aslan'ın, yıldız golcü için yapacağı teklif de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Türkiye Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi önderliğindeki TFF heyeti ile Belçika ve Hollanda ziyaretine katılan Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, İstanbul'a dönmeden önce Paris'e de uğrayacak.
PSG Başkan Danışmanı Antero Henrique ve Sportif Direktör Luis Campos'la görüşecek.