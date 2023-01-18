Fraport TAV Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik, transferin gözde ismi olan ABD'li Haji Wright'a 3 ülkeden 7 takımın çok büyük ilgisi olduğunu söyledi.
Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik'ten Haji Wright açıklaması! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."
Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik ara transfer döneminin gözdesi konumunda bulunan Haji Wrgiht hakkında açıklamalarda bulundu. Çelik, Wright'a 3 ülkeden 7 takımın çok büyük ilgisi olduğunu söyledi. Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması da geldi. İşte ayrıntılar...
Ligde oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi ve 2 beraberlik elde eden Antalyaspor, son olarak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında sahasında Kayserispor'a yenilerek kupadan elendi.
Kırmızı-beyazlılar, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla ara vermeden başlayacak.