Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi! Rüya gerçek oluyor
Galatasaray bir rüyayı gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, İngiliz devi Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak üzere. City'den ayrılacak olan yıldız orta sahadan Aslan'a müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapmak için harekete geçti.
Aslan'ın transfer harekatında giden oyuncular da belirleyici olacak.