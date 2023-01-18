Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da, transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Toulouse'ta Damien Comolli'nin gözü G.Saray'da! Teklif bekliyor
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Corendon Alanyaspor'u 2-1 deviren Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-kırmızılı ekibin Toulouse'tan istediği o isim, Fransız ekibiyle yeni mukaveleye imza atmadı. Başkan Damien Comolli ise bedelsiz ayrılmaması için Cimbom'dan teklif bekliyor. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekip Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi G.Saray 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.