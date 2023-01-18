GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Toulouse'ta Damien Comolli'nin gözü G.Saray'da! Teklif bekliyor

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Corendon Alanyaspor'u 2-1 deviren Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-kırmızılı ekibin Toulouse'tan istediği o isim, Fransız ekibiyle yeni mukaveleye imza atmadı. Başkan Damien Comolli ise bedelsiz ayrılmaması için Cimbom'dan teklif bekliyor. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2023- 10:08