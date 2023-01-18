Galatasaray'ın transfer tahtası açıldı. FIFA'dan sarı kırmızılı ekibe onay yazısı ulaştı. Detayları aktaran A Spor muhabiri Emre Kaplan, "5 Ocak'ta Torreira'nın yetiştirme bedeli için Delfino Pescara kulübüne 18.236 Euro yatırılmıştı. Karşı tarafın bankasından kaynaklanan gecikme bugün çözüldü" ifadelerini kullandı.
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Galatasaray'ın transfer tahtası açıldı. FIFA'dan sarı kırmızılı ekibe onay yazısı ulaştı.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 18.01.2023- 12:29 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023- 12:35