Şampiyonluğu getirecek transfer! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Süper Lig'de heyecan tam gaz devam ediyor. Ligde şampiyonluk adaylarından Galatasaray ve Fenerbahçe ilk iki sırada bulunuyor. Öte yandan bu sezon 2022 Dünya Kupası nedeniyle maçlar devam etse de devre arası transfer dönemi de bir yandan sürüyor. Süper Lig'in iki devi, yıldız futbolcu için karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2023- 12:36 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023- 12:56