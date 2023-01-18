GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Demir'e Süper Lig'den sürpriz talip!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u mağlup ederek 2 kulvarda 11 maçlık galibiyet serisi oluşturdu. Teknik direktör Okan Buruk bu galibiyet sonrası sarı-kırmızılılarda tarihe geçti. Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar için, Alman basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı ve Yusuf Demir'e Süper Lig'den talip çıktığını yazdı. İşte o takım ve detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)