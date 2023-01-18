Süper Lig'de müthiş bir seri yakalayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray 'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrilmişti. Sarı-Kırmızılılar son 16 turunda Francesco Farioli'nin Alanyaspor 'unu da geçmeyi başardı.

Aslan deplasmanda Victor Nelsson ve Dries Mertens'in golleriyle 2-1 kazandı, çeyrek finale yükselmeyi başardı. Ivan Cavaleiro'nun tek sayısı ise Akdeniz ekibine yetmedi.

İLK KEZ GEÇTİ

İki takım Türkiye Kupası'nda bu zamana kadar 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında rakip olmuştu. Daha önceki iki eşleşmede Alanyaspor tur atlayan taraftı. Bu sonuçla Galatasaray, Alanyaspor'u son 16 turunda yenmesiyle rakibini kupada ilk kez geçti.

Turu geçtikleri için çok mutlu olduğunu söyleyen Buruk, rekor seriyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"KAZANACAK ÇOK MAÇ VAR"

"11 maçlık seri çok önemli. Ama daha kazanacağımız çok maç, önümüzde çok hedef var. İki kupayı da kazanmak istiyorsak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Oyuncularımın gayretinden memnunum ama daha iyisini yapabilecek gücümüz var. Taraftarla, camiayla birlikteliğimiz bu başarıyı getirecek. Onların bizim yanımızda olmaları, Türkiye'nin her yerinde o ruhu bize yansıtmaları çok önemli. Galatasaray dünya çapında bir marka, inşallah hedefimiz onlara layık bir şekilde nice şampiyonluklar yaşamak."

"TRANSFERLER YAPACAĞIZ"

"3-4 günde bir maç oynuyoruz, çok kolay değil. Bir yandan da transfer çalışmalarımız var. Uğur'la ilgili girişimlerimiz var, Sivasspor'un da istekleri var.Diğer taraftan içerideki oyunculara süre vererek onları takıma katmak da transfer oluyor. Panik yapacak bir durumda değiliz. Katkı sağlayacak oyuncuları kadroya katmaya çalışacağız."

EFSANELERİ GERİDE BIRAKTI: G.SARAY TARİHİNDE BİR İLK

Okan Buruk da Galatasaray tarihine şimdiden adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, 8'i ligde 3'ü de kupada olmak üzere son 11 resmi maçından galip ayrıldı.

Galatasaray tarihinde bir sezonda yakalanan en uzun galibiyet serisi 10'ar maçla Mustafa Denizli ve Fatih Terim'e aitti. Ligdeki Hatayspor galibiyetiyle bu rekoru egale eden Aslan'ın hocası Okan Buruk, dün akşamki zaferle beraber rekoru kırdı, iki kurt hocayı da geride bırakarak Galatasaray tarihinde bir ilke imza attı.